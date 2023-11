Landkreis Augsburg

Homeoffice auch nach Corona? Das sagen Unternehmen im Kreis Augsburg

Plus Vor zwei Jahren herrschte im Augsburger Land gähnende Leere in Büros, Straßen waren zur Rushhour frei. Wer konnte, arbeitete zu Hause. Was davon übrig bleibt.

Von Jana Korczikowski

Es gibt keine Corona-Regeln mehr, die Unternehmen verpflichten, Homeoffice anzubieten. "Wo der Mitarbeiter seine Arbeitsleistung erbringen muss, richtet sich nach dem Arbeitsvertrag", heißt es auf der Internetseite der IHK München. Arbeitgeber und Beschäftigte können also vertraglich vereinbaren, dass die Leistung ganz oder teilweise in der eigenen Wohnung erbracht wird. Welche Regeln bei großen Arbeitgebern im Augsburger Land gelten und welche Vorteile sowohl die Arbeit am Standort als auch von zu Hause aus haben kann.

Beim Industriepark in Gersthofen ist Homeoffice schon immer nur bedingt ein Thema. Sprecherin Ingrid Knöpfle: "Ein Großteil der Beschäftigten im Industriepark ist entweder in der Produktion oder mit Infrastruktur-Dienstleistungen beschäftigt. In diesen Bereichen ist Homeoffice verständlicherweise keine Option." Gemeint seien etwa Tätigkeiten der Feuerwehr, an der Kläranlage, zur Energieversorgung, für den Werkschutz oder auch Bahntransporte. "In der Verwaltung kann bei Bedarf und je nach Möglichkeit und Art der Tätigkeit auf mobiles Arbeiten ausgewichen werden", sagt Knöpfle. Homeoffice werde allerdings nur in Einzelfällen dauerhaft genutzt, die meisten Mitarbeitenden seien in Präsenz vor Ort tätig.

