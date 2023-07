Landkreis Augsburg

Wer beim Stadtradeln im Landkreis Augsburg vorne liegt

Über 5000 Menschen nahmen heuer an der Aktion Stadtradeln im Augsburger Land teil.

In welcher Kommune wurde am meisten geradelt? Welche Gruppe war am aktivsten? Die Ergebnisse vom Stadtradeln im Augsburger Land liegen jetzt vor.

Die Zahlen sind beeindruckend: Knapp 912.000 Kilometer haben die Bürgerinnen und Bürger bei der Aktion Stadtradeln zurückgelegt, die vom 13. Mai bis 2. Juni im Augsburger Land stattfand. Damit sind die 5247 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 233 Teams 22 Mal um den Äquator geradelt und haben 148 Tonnen CO₂ im Vergleich zur Nutzung eines durchschnittlichen Autos eingespart. In diesem Jahr nahmen 25 der 46 Kommunen des Landkreises Augsburg teil und damit eine Kommune mehr als im vergangenen Jahr. Die besten Ergebnisse haben Königsbrunn (178.630 Kilometer), Meitingen (122.569 Kilometer) und Neusäß (80.316 Kilometer) erzielt. „Es freut mich besonders, dass dieses Jahr wieder mehr als die Hälfte unserer Städte, Märkte und Gemeinden teilgenommen haben und auch, dass mit Gessertshausen eine weitere Kommune dazu gekommen ist“, so Landrat Martin Sailer. „Das große Interesse spiegelt uns wider, dass die Bedeutung des Radverkehrs in Alltag und Freizeit im gesamten Landkreis stetig wächst und das ist ein gutes Zeichen.“ Am Schulradeln beteiligten sich in diesem Jahr 21 Landkreisschulen und damit fünf mehr als noch 2022. Insgesamt wurden 318.743 Kilometer erradelt. Für die höchste Kilometerzahl pro Kopf werden die Berufsoberschule Neusäß (306 Kilometer), die Brunnenschule Königsbrunn (302 Kilometer) und die Mittelschule Fischach-Langenneufnach (243 Kilometer) ausgezeichnet. Alle drei Schulen werden für ihre Leistungen belohnt und dürfen sich über kostenlose alkoholfreie Cocktails freuen. Die Teams mit den meisten Kilometern: Platz 1: Team Seniorensausser ( Zusmarshausen , 32 Radelnde legten 17.367 km zurück)

( , 32 Radelnde legten 17.367 km zurück) Platz 2: Team Kolpingsfamilie Bobingen ( Zusmarshausen , 52 Radelnde legten 15.098 km zurück)

( , 52 Radelnde legten 15.098 km zurück) Platz 3: Team Das-TetraTeam & Friends ( Zusmarshausen , 25 Radelnde legten 14.524 km zurück) Die aktivsten Radlergruppen: Platz 1: Team Reichert ( Bobingen , 1.126 km pro Kopf)

, 1.126 km pro Kopf) Platz 2: Team Tourenradler Langweid (973 km pro Kopf)

(973 km pro Kopf) Platz 3: Team Bogenschützen (Kühlenthal, 813 km pro Kopf) Die größten Teams: Platz 1: Team TSG Stadtbergen (60 Radelnde)

(60 Radelnde) Platz 2: Team Evangelisch in Bobingen (57 Radelnde)

(57 Radelnde) Platz 3: Team Kolpingsfamilie Bobingen (52 Radelnde) Bei der Abschlussveranstaltung im Landratsamt wurden die aktivsten Radlerinnen und Radler geehrt. Foto: Landratsamt Augsburg „Das Veranstaltungshighlight während des Aktionszeitraums war für mich neben organisierten Touren in den Gemeinden der Radaktionstag in Kooperation mit der Stadt Schwabmünchen, während dem unter anderem ein mobiles Fahrradmuseum und eine Codieraktion des ADFC geboten war“, zog Jonas Fricke, der Radverkehrsbeauftragte des Landkreises Augsburg, während der Abschlussveranstaltung im Landratsamt sein Resümee. Während dieser wurden die besten Kommunen, die besten Teams und die besten Einzelradelnden mit Urkunden und Gastronomie-Gutscheinen geehrt. Die Preise für die besten Einzelradelnden gingen an Mitglieder aus den Teams CSU Klosterlechfeld, Offenes Team Langweid und Das-TetraTeam & Friends Zusmarshausen. Sie legten beim Stadtradeln Strecken von 4.487 km, 2.353 km und 2.159 km zurück. (AZ)

