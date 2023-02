Wer hat das schönste Mäschkerle im Augsburger Land?

Bei der Mäschkerle-Fotoaktion suchen die Schwabmünchner Allgemeine und die AZ Augsburger Land die schönsten Fotos von Verkleidungen.

Die Faschingssaison nimmt langsam Fahrt auf und nach der langen Corona-Pause wird sie heuer noch bunter, noch lauter und noch närrischer. Als was verkleiden Sie sich diesmal – als Hexe, Knacki oder etwas haben Sie ein ganz ausgefallenes Kostüm? Geht Ihr Kind als Cowboy, Prinzessin oder Einhorn zum Faschingsball? Die Schwabmünchner Allgemeine und die AZ Augsburger Land wollen es wissen und starten daher wieder eine Mäschkerle-Fotoaktion. Schicken Sie uns ein nettes Bild von Ihrer Verkleidung oder der Ihres Kindes. Für die schönsten Mäschkerle im Augsburger Land gibt es am Ende eine Belohnung.

Einige Fotos werden auf Sonderseiten in der Zeitung veröffentlicht, aber auch online wird es eine Bildergalerie geben, die fortlaufend aktualisiert wird. Bewerbungen mit Foto vom Faschingskostüm und natürlich dessen Träger oder Trägerin können per E-Mail an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine oder redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de geschickt werden. Wichtig: Die Person auf dem Foto muss einer Veröffentlichung zustimmen. Am Ende können alle Leserinnen und Leser in einem Voting über das schönste Mäschkerle abstimmen. Unter allen Teilnehmenden werden drei Preise verlost. Bitte geben Sie den Namen des Fotografen an sowie die Angaben zum Bild, wie Name der Person sowie der Wohnort.

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder Telefonnummer 0821/777-2355. Die Aufnahmen für die Mäschkerle-Aktion können bis zum Aschermittwoch eingeschickt werden. (AZ)