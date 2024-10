Wer schnitzt den schaurigsten Kürbis?

Jeder, der einen Kürbis schnitzt weiß, das ist Arbeit und macht Dreck. Aber am Ende lohnt sich der Einsatz, denn der Garten leuchtet und Spaziergänger bleiben stehen und bewundern die Kunstwerke – nach dem ersten Schreck. Halloween ist aus dem Landkreis Augsburg kaum mehr wegzudenken und wer die Kürbisse sieht, bekommt Lust, selbst einmal das Kürbisschnitzen auszuprobieren. Haben Sie einen Halloween-Kürbis geschnitzt? Schicken Sie uns gerne ihr Kunstwerk, damit wir es für allen Leser und Leserinnen abdrucken können.

Zu Halloween leuchten Ihre Kürbis Fotos bei uns in der Zeitung

Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Von einem Gesicht mit zwei Augen und Mund bis hin zu feinsten Kunstwerken bieten die verschiedenen Kürbisse von Hokkaido-, Butternut- oder Halloween-Kürbis viele Möglichkeiten. Das gilt auch für die „Reste“, die nach dem Aushöhlen der Kürbisse und dem Schnitzen übrig bleiben und aus denen sich leckere Gerichte zubereiten lassen. Je nach Geschmack ist alles möglich, von Suppe, über Pasta oder Pommes.

Gleich drei verschiedene Kürbisse leuchten in diesem Halloween Garten um die Wette. Foto: Thomas Hack (Archivbild)

Die Redaktion sucht Kürbisbilder: Gerne können Sie und die Kinder mit auf dem Bild stehen. Wichtig ist:

Die Bilder Die Kürbisse müssen aus dem Augsburger Land stammen, die Bilder müssen aktuell sein. Wer Menschen ablichtet, muss sie im Vorfeld immer um ihr Einverständnis fragen. Bitte nur ein ausgewähltes Bild schicken.

Die Veröffentlichung Die Bilder werden nach Möglichkeit in der Printausgabe der Zeitung und auf der Homepage veröffentlicht. Mit der Einsendung erklärt jeder Bildautor automatisch, dass er mit einer Veröffentlichung einverstanden ist.

Der Kontakt Die Bilder sollten per E-Mail im JPEG-Format und als Anhang an die Redaktion geschickt werden. Die Bildgröße sollte mindestens 500 KB betragen. Die E-Mail-Adressen lauten: redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de und redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de. Bitte denken Sie bei der Mail unbedingt auch an Ihre Adresse, Telefonnummer (für Rückfragen) und schreiben Sie uns dazu, wer auf dem Bild zu sehen ist. Einsendeschluss ist Donnerstag, 31. Oktober, 13 Uhr.

