Wer Wasser sparen will, muss daheim damit anfangen

Plus Die Wasserparty, eine Aktion der Redaktion mit Feuerwehren im Augsburger Land, wird abgesagt. Vorausgegangen sind viele Diskussionen.

Ist ein Splash-Mob ein harmloser Spaß für Kinder oder eine verantwortungslose Wasserverschwendung? Die Frage, die vor einer Woche so noch nicht im Fokus stand, hat zu vielen Diskussionen innerhalb der Redaktion geführt. Ebenso intensiv setzten sich viele Leser in den sozialen Medien damit auseinander. Unter dem Strich ist klar geworden: Das Thema beschäftigt viele Menschen extrem. Wer es ernst nimmt, muss jetzt aber auch einen Schritt weitergehen. Denn nur gegen eine Abkühlung für Kinder im Rahmen einer Feuerwehrübung zu sein, ist fadenscheinig.