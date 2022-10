Freie Wähler fordern Geburtenstation in möglichem Wertachklinik-Neubau

Die Vertreter der Freien Wähler im Augsburger Land diskutieren die aktuellen Pläne für die Wertachkliniken - und fordern eine neue Geburtenstation für den Landkreis.

Sollte es zu einem Neubau der Wertachkliniken im südlichen Landkreis kommen, dann unbedingt mit einer eigenen Geburtenstation mit Gynäkologie und Geburtshilfe als Hauptabteilung: Das war eine Botschaft eines Treffens von Vertretern der Freien Wähler aus der Kreispolitik und den Stadtratsfraktionen aus Bobingen und Schwabmünchen.

Der Bobinger Stadtrat Martin Gschwilm fordert für einen Neubau in jedem Fall die Geburtenstation. Sie war in Bobingen trotz Protesten vor wenigen Wochen geschlossen worden. Kreisvorsitzende Melanie Schappin, selbst mehrfache Mutter, sieht es laut Pressemitteilung als unzumutbar und höchst kritisch an, dass Frauen im südlichen Landkreis im Falle von Komplikationen vor oder während der Geburt bis nach Augsburg oder Landsberg gebracht werden müssen, um fachärztliche Hilfe zu erhalten. Im Übrigen seien die dortigen Geburtenstationen auch bereits an ihrer Belastungsgrenze und hätten kaum Ressourcen für weitere Schwangere, sagte Kreisrat Rainer Naumann.

Zahlen und Fakten zu den Wertachkliniken 1 / 4 Zurück Vorwärts In Bobingen gibt es 130 und in Schwabmünchen 126 Betten. Beschäftigtenzahl: 732.

Die Wurzeln der beiden Krankenhäuser reichen in beiden Orten bis weit ins 19. Jahrhundert zurück.

Die jetzigen Gebäude stammen aus den 1960er/70er Jahren wurden seitdem mehrfach modernisiert.

Seit 2006 bilden beide Häuser das "Gemeinsame Kommunalunternehmen Wertachkliniken Bobingen und Schwabmünchen".

Klar wurde bei dem Treffen auch: Die Freien Wähler stehen zu beiden Standorten der Wertachkliniken und würden diese am liebsten beibehalten, so Schwabmünchens Zweiter Bürgermeister Josef Alletsee. Gleichwohl sehen Alletsee und seine Stadtratskollegen um Reinhold Weiher auch die Vorteile und Möglichkeiten, die eine Zusammenlegung der beiden Häuser für die Zukunft der medizinischen Versorgung im südlichen Landkreis ermögliche. Ähnlich äußerte sich die Stadtratsfraktion aus Bobingen um Kreisrat Rainer Naumann, der einem Neubau grundsätzlich positiv gegenübersteht.

Neuer Standort zwischen den beiden Städten?

Voraussetzung sei allerdings eine garantierte Standortwahl zwischen den beiden Städten – da sind sich Naumann und Weiher einig. Dieser müsse auch nicht zwingend direkt an der B17 liegen, sondern könne idealerweise auch Richtung Westen, mitten im Landkreissüden, platziert werden, so der Bobinger Stadtrat Michael Spatz aus Waldberg.

Anton Rittel forderte für den Fall eines Neubaus, dass vor einer Rückgabe der vorhandenen Häuser an die Städte ein gemeinsames Konzept entwickelt wird. Im Idealfall sollten die beiden Häuser weiterhin medizinisch genutzt werden und das Angebot der Wertachklinik ergänzen, zum Beispiel für ambulante Behandlungen, Pflege-, Reha- oder Schulungsmaßnahmen. Reinhold und Frank Weiher sehen einen ganzen Katalog an möglichen Nutzungen, der jedoch vorher mit allen Beteiligten abgestimmt werden müsste. Trotzt der zunehmend schwierigen finanziellen Ausgangssituation im Landkreis müssen die beiden vorhandenen Häuser bis zum Abschluss des Neubaus auf Stand gehalten werden und ihre aktuelle Attraktivität beibehalten, meinte Melanie Schappin. (AZ)

