Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Wertachkliniken: Soldaten tauschen Uniform mit Krankenhauskitteln

Plus Seit Mitte Dezember unterstützt die Bundeswehr die Wertachkliniken. Sie teilen Essen aus, reden mit Erkrankten und laufen viele Kilometer in Turnschuhen statt Bundeswehrstiefeln.

Von Felicitas Lachmayr

Sie teilen Essen und Getränke aus, übernehmen Patiententransporte und Botengänge und helfen bei administrativen Tätigkeiten. Seit Mitte Dezember sind Soldatinnen und Soldaten von der Ulrichkaserne am Lechfeld an der Wertachklinik in Bobingen im Einsatz. Denn die vierte Corona-Welle hat das Krankenhaus in eine schwierige Lage gebracht: Die Zahl der Corona-Erkrankten stieg im Herbst steil an, Beschäftigte infizierten sich und mussten zu Hause bleiben.

