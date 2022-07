Wettbewerb beim Jugendrotkreuz: Spielerisch für den Ernstfall trainieren

Plus Beim Landeswettbewerb des Jugendrotkreuzes wird spielerisch für den Ernstfall trainiert. Auch zwei Gruppen aus dem Landkreis Augsburg haben sich dafür qualifiziert.

Heuer scheint das Jahr für das Jugendrotkreuz im Augsburger Land zu sein. Neben den Feiern für das 75. Jubiläum des bayerischen Verbands haben sich gleich zwei Gruppen für den Landeswettbewerb am kommenden Wochenende in Moosburg qualifiziert. Sechs Kinder aus Bobingen und vier junge Erwachsene aus Gersthofen und Neusäß stellen dann ihr Erste-Hilfe-Können unter Beweis.