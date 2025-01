Wettbewerb: Das ist das Bild des Monats Dezember

Die Stimmung und der Bildaufbau passen. Außerdem erzählt das Bild eine kleine Geschichte: Die Redaktionsjury hat sich bei der Monatsausscheidung des Leserbilder-Wettbewerbs für die Aufnahme von Ralf Schlenz entschieden. Er fotografierte am 28. Dezember oberhalb von Margertshausen mit seinem Handy. Im Bild ist auch eine Person zu erkennen, die an der Baumgruppe sitzend die Lichtstimmung und den Weitblick genießt.

Wer am Wettbewerb teilnehmen will: Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Eine kleine Jury der Redaktion trifft eine Vorauswahl aus allen eingesendeten Bildern und veröffentlicht diese. Jeweils Mitte des Monats entscheidet die Jury dann über das Bild des Monats. Am Jahresende werden alle Monatsbilder noch einmal gezeigt. Außerdem wird über das Bild des Jahres abgestimmt.

Die Veröffentlichung Die Bilder werden nach Möglichkeit in der Printausgabe der Zeitung und auf der Homepage veröffentlicht. Mit der Einsendung erklärt jeder Bildautor automatisch, dass er mit einer Veröffentlichung einverstanden ist.

