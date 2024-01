Landkreis Augsburg

05:45 Uhr

Wie andere Banken im Landkreis zur Sparkassen-Fusion stehen

Plus Nach der beschlossenen Fusion der Sparkassen Schwaben-Bodensee und Günzburg-Krumbach äußern sich Vertreter der Raiffeisenbanken.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

"Fusionen können sinnvoll sein, jedoch sind sie nicht die Lösung aller Probleme", findet Jessica Janitschek, Sprecherin der Raiffeisenbank Bobingen. Die Sparkasse Schwaben-Bodensee mit Hauptsitz in Memmingen schließt sich mit der Sparkasse Günzburg-Krumbach zusammen. Es ist die jüngste Fusion, nachdem vor zwei Jahren die Sparkasse Schwaben-Bodensee aus dem Zusammenschluss der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim mit der Kreissparkasse Augsburg entstanden ist.

Herbert Jauchmann, Vorsitzender der Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden, steht der Fusion neutral gegenüber: "Das muss jede Bank selber wissen, welchen Weg sie geht." In Schwabmünchen habe man selbst erst vor eineinhalb Jahren mit der Raiffeisenbank Stauden fusioniert. "Wir sind in unserer Größenordnung für die Zukunft solide aufgestellt." Im wesentlichen Punkt seien solche Zusammenschlüsse nicht betriebswirtschaftlich, aber personell notwendig, etwa um Stabsstellen auszubauen, zum Beispiel im Controllingbereich, fügt Jauchmann hinzu. "Da ist nicht die große Menge an Spezialisten da, deshalb war auch die Fusion für uns gut und wichtig." Im Hause gebe derzeit keine Notwendigkeit, weiter zu fusionieren. "Wir sind auch personaltechnisch gut aufgestellt – auch bei den Stabsstellen. Wir haben motivierte Mitarbeiter, im Privatkundenbereich wären allerdings noch ein oder zwei Berater gut."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen