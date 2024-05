Wie der Ausbau der Untermeitinger Turnhalle vorangeht

30 Jahre ist die Turnhalle alt und bekommt jetzt eine dritte Halle dazu. Der Grund sind rund 2000 sportlich Engagierte allein im Sportverein SV Untermeitingen.

Seit drei Jahrzehnten steht die zweifach Turnhalle in Untermeitingen neben der Mittelschule. Es ist ein Souterrain-Bau. Aktuell thront ein gelber Löffelbagger auf einem Schutthaufen vor der Front. Neben dem Pausenhof der Mittelschule gähnt ein Abgrund. Davor stehen rote und blaue Container. An der Längsseite ragt eine grüne Tiefbohrmaschine in den Himmel. Es ist so weit: Der Ausbau der Turnhalle geht los.

Das Besondere an der Halle: Nicht nur Mittelschüler, sondern auch Mitglieder der Sportvereine sind dort aktiv. Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp erinnert sich an seine Zeit als zehnjähriger Bub, den Tischtennis begeisterte: "Schon damals hatten die Vereine den Wunsch, eine Dreifach-Turnhalle zu errichten." Nur waren die Kosten zu hoch.

Ho he Auslastung macht Ausbau dringend notwendig



Seitdem hat sich einiges geändert. Mittlerweile hat der SV Untermeitingen rund 2000 Mitglieder laut der Vorsitzenden Isabella Uhl. Ein Ausbau der Halle zum jetzigen Zeitpunkt: Unumgänglich. "Wir waren von Montag bis Sonntag durchgebucht und die Hallenfläche reichte nicht mehr", bekräftigt Schropp. Beispielsweise dribbelten die Basketballer wegen des zu kleinen Feldes laut Uhl nur als Hobbymannschaft, nicht aber als Wettkampfteam. Der Platz für eine eigene Volleyball- und Handballmannschaft fehlte komplett. Das soll in Zukunft anders werden.

Unmittelbar vor den Pfingstferien ist der Wanddurchbruch für die dritte Turnhalle geplant. Aber es geht um mehr als eine zusätzliche Halle. Es geht um eine ganz neue Atmosphäre bei Sportveranstaltungen. Schropp schwebt eine versenkbaren Tribüne vor, damit die Zuschauer bei den Spielen ihrer Mannschaft besser mitfiebern können und ein Foyer für größere Empfänge. Die Wettkampfturnerinnen und die Faschingsgarde bekommen neben der dritten Halle einen zusätzlichen Raum im Erdgeschoss.

Und die Kosten für einen solch großen Umbau in einer vergleichsweise kleinen Gemeinde? Schropp berichtet stolz: "Untermeitingen ist die einzige Gemeinde in ganz Schwaben, die Fördergelder von Bund und Ländern für den Sportstätten-Bau bekommt."

Rund 7, 5 Millionen kostet das Projekt. Trotz europaweiter Ausschreibung sind es lokale Firmen, deren Baustellenfahrzeuge und Container vor der Mittelschule stehen.

Sportler finden zum Teil im Lechpark eine Übergangs-Sportstätte

Einige organisatorische Probleme gab es im Vorfeld trotzdem: Wo sollten die Vereinssportler während des Umbaus trainieren? Isabella Uhl berichtet: Die Abteilung Tischtennis und der Hapkido-Verein trainieren bald in einem 300 Quadratmeter großen Raum in Stefan Eggers Lechpark. Die Turnerinnen und die Basketballmannschaft ziehen in die Imhofhalle der Grundschule, weil sie Geräte und Basketballkörbe brauchen. Kindertanz und Gymnastik ziehen in den Spiegelsaal des Sportheims. Die jugendlichen Fußballer kommen bei der Bundeswehr unter und die Leichtathleten im Sportheim.

Und was ist mit den Mittelschülern? Mittelschuldirektorin Alexandra Würzer-Beck erklärt: Bald finden die Bundesjugendspiele draußen statt und das Schuljahr ist fast vorbei. Wie es im nächsten Schuljahr mit dem Sportunterricht weitergeht, entscheiden Würzer-Beck und Bürgermeister Schropp über den Sommer. Auf die fertige Turnhalle freut sich Würzer-Beck: "Mit drei Hallen wird es leichter, den Stundenplan zu schreiben. Dann müssen die Schüler nicht mehr nachmittags hereinkommen."