Wie die Veteranenvereine im südlichen Kreis um eine Zukunft kämpfen

Plus Wozu dient heute noch ein Kriegerverein? Auf diese Frage finden Vereine im Kreis Augsburg, die zum Teil mehr als 150 Jahre alt sind, unterschiedliche Antworten.

Die Meldung, dass die Untermeitinger Soldaten- und Veteranenkameradschaft nach ihrem 150. Jubiläum möglicherweise vor der Auflösung steht, wirft Fragen nach der Zukunft dieser Traditionsvereine auf. "Es wird immer schwieriger, neue Mitglieder und damit einen neuen Vorstand zu finden. Bei der nächsten Wahl 2024 wird der gesamte Vorstand altersbedingt nicht mehr kandidieren“, sagt der Vorsitzende Ernst Pientschik aus Untermeitingen. Wie sieht es bei den anderen Vereinen im Raum Schwabmünchen aus?

Im vergangenen Jahr feierten etliche Soldaten- und Veteranenvereine runde Jubiläen. 150 Jahre alt wurden die Veteranen- und Reservistenkameradschaft Schwabmünchen, der Soldaten- und Veteranenverein Großaitingen und der Veteranen- und Soldatenverein Langerringen. Sie sind nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 entstanden. Auf 100 Jahre blickten die nach dem 1. Weltkrieg gegründeten Vereine in Mittelstetten, Oberottmarshausen und Reinhartshofen zurück.