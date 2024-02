Wie ihr Sport bei der Integration half

Plus Sport war bei Julia Smirnova schon lange Katalysator für überschüssige Energie. Vom Bodybuilding kam sie durch Corona und den Ukrainekrieg zum Triathlon.

Sie lief, radelte, schwamm und siegte: Das wäre ein gutes Leitmotto für Julia Smirnova. Der Sport hilft ihr, stark zu sein im Alltag und trotz Krieg in der Ukraine, neue Kontakte zu knüpfen und nie aufzugeben.

Sie habe schon immer viel Energie gehabt, sagt Julia Smirnova. Deshalb habe sie angefangen, viel Sport zu treiben. Der ukrainische Bodybuilder Roman Iushchenko war ihr Trainer im Krafttraining. Julia Smirnova sagt: "Als ich mit großen Gewichten angefangen habe, war ich ruhig und glücklich." Aber Smirnova musste sehr stark auf ihre Ernährung achten und durfte vor einem Wettbewerb nur trinken, damit die Muskeln sich besser abzeichnen. Sie habe danach "eine Torte wie in Ekstase" verschlungen, erklärt ihr Freund Andreas Schwabauer.