Wie können Dorfläden im Landkreis Augsburg bestehen?

Plus Das Einkaufsverhalten deckt sich nicht immer mit dem Wunsch nach Regionalität. Um rentabel zu bleiben, sind bei Dorf- und Unverpackt-Läden besondere Konzepte gefragt.

Sie sind zu Fuß erreichbar, beleben den Ort und unterstützen regionale Erzeuger: Dorfläden werden immer beliebter. Allein im Landkreis Augsburg werden 34 Geschäfte und Direktvermarkter gelistet. In einigen Gemeinden ist der Dorfladen inzwischen die einzige Einkaufsmöglichkeit. Aber sind sie wirklich rentabel? Kaufen Anwohnende dort ein oder fahren sie doch lieber zum Discounter?