Landkreis Augsburg

18:00 Uhr

Wie lange dürfen Wahlplakate im Landkreis Augsburg hängen bleiben?

Plus Im Augsburger Land hängen eineinhalb Wochen nach der Wahl noch vereinzelt Plakate. Welche Strafen drohen, wenn die Parteien sie nicht rechtzeitig entfernen.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

Manche nehmen sie schon gar nicht mehr bewusst wahr, anderen sind sie bei der Fahrt zur Arbeit oder zum Einkaufen vielleicht aufgefallen: In Gemeinden und Städten im Landkreis hängen noch vereinzelt Wahlplakate an Straßenmasten, Laternen oder Verkehrsschildern. Müssten diese nicht eineinhalb Wochen nach der Landtagswahl allesamt abgenommen worden sein?

Bis wann die Plakate entfernt sein müssen, liegt pauschal in der Zuständigkeit der jeweiligen Gemeinde, erläutert Elisabeth Girsig, stellvertretende Stimmkreisleiterin für den Wahlkreis Augsburg Land/ Dillingen. Das bestätigt Jens Reitlinger, Pressesprecher des Landratsamts. "Nach Wahlen sind die Parteien und Wählervereinigungen in der Pflicht, die Plakate ,unverzüglich' wieder zu entfernen. In den gemeindlichen Plakatierungsverordnungen sind Fristen für die Beseitigung von einer bis zwei Wochen festgelegt. Wird dagegen verstoßen, können Geldbußen verhängt werden", sagt Reitlinger. Zuständig hierfür seien ebenfalls die Gemeinden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen