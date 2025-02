Wie legen die Menschen im Landkreis Augsburg ihr Geld an?

Haben Sie an Silvester den Beginn des neuen Jahres gefeiert? Vielleicht mit den oft gehörten Worten: Nach 2024 kann es ja eigentlich nur besser werden? Bei vielen ist die Feierlaune allerdings rasch verflogen. Traditionell trudeln um den Jahreswechsel viele Rechnungen ein. Damit aber nicht genug. Denn zum Jahresbeginn 2025 steigen die Kosten. Sozialabgaben, Energie, Versicherungen. Alles wird teurer. Strompreise, CO 2 -Abgabe, eventuell die Grundsteuer. Auch die Inflation zieht wieder an. Die Menschen haben weniger Geld in der Tasche. Umso wichtiger ist es, sein Geld gewinnbringend für sich arbeiten zu lassen. Und so legen die Menschen im Landkreis ihr Geld an.

Icon Vergrößern Statt im eigenen Safe zu Hause sollte Geld besser gewinnbringend angelegt werden. Je nach Risikobereitschaft in Aktienfonds oder Einzelaktien, oder traditionell per Sparbrief oder Bausparvertrag. Foto: IMAGO / bonn-sequenz (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Statt im eigenen Safe zu Hause sollte Geld besser gewinnbringend angelegt werden. Je nach Risikobereitschaft in Aktienfonds oder Einzelaktien, oder traditionell per Sparbrief oder Bausparvertrag. Foto: IMAGO / bonn-sequenz (Symbolbild)

„Das Anlageverhalten unserer Kundinnen und Kunden ist sehr individuell“, sagt Daniel Schickor, Prokurist der VR-Bank in Gersthofen. Klassische Anlageformen wie Tages- oder Festgelder seien wegen der hohen Sicherheit sehr beliebt. Allerdings lasse sich, befeuert durch die lang anhaltende Niedrigzinsphase der letzten Jahre, ein Trend hin zu Fonds, Aktien und ETFs (Börsengehandelter Index-Fond) beobachten. Dabei seien langfristig bessere Renditen zu erwarten, so Schickor. Das Anlageverhalten der Kunden der Gersthofer Bank würde sich dabei nicht nach Regionen unterscheiden. Egal ob Stadt oder Land, die Strategien der Menschen sei sehr ähnlich. Auch der berufliche Hintergrund spiele dabei keine Rolle. Viel entscheidender sei die Einkommenssituation und die langfristigen Anlageziele. Vor allem bei komplexeren Fragestellungen und größeren Investitionen würden die Kundinnen und Kunden verstärkt auf das Angebot zur persönlichen Beratung zurückgreifen.

Junge Menschen legen ihr Geld risikofreudiger an

Ähnlich sei das Anlageverhalten der Kunden bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee. Stefanie Rauh, Pressereferentin der Sparkasse, erklärt: „Es werden derzeit alle Arten von Geldanlagen nachgefragt.“ Von Sparkassenbriefen, über Fondsvarianten hin zu Einzelaktien reiche die Nachfrage. Wichtig sei, dass eine passende Anlagestrategie, bestehend aus den Bausteinen Liquiditätserhalt, Immobilienanteil, festverzinsliche Papiere, und eventuell Aktienanlagen gewählt werde. Unterschiede bei der Geldanlage zwischen Stadt und Land oder zwischen Berufsgruppen werden auch bei der Sparkasse nicht gesehen.

Es seien eher die Altersgruppen, zwischen denen sich Unterschiede zeigen. Jüngere Kundinnen und Kunden wären grundsätzlich risikobereiter und würden verstärkt auf Trendprodukte wie zum Beispiel ETF setzen. Das zeige sich auch bei der Nachfrage zur Beratung. Während jüngere Bankkunden gerne die Online-Kanäle nutzten oder telefonische Beratungen in Anspruch nehmen würden, legten ältere Kunden eher Wert auf das persönliche Beratungsgespräch vor Ort. Laut dem Vermögensbarometer des Sparkassen- und Giroverbandes sei vor allem die Altersvorsorge stärker in den Fokus gerückt. Gerade jüngere Menschen würden sich verstärkt um ihre Altersvorsorge kümmern. Grundsätzlich empfehle man bei den Sparkassen eine breite Streuung der Anlagen, um sein Geld möglichst krisenfest anzulegen.

Kein Unterschied zwischen Stadt- und Landbewohnern

„Das Anlageverhalten unserer Kunden hat sich in den vergangenen Jahren doch sehr verändert. Während der klassische Sparbrief weiterhin gefragt ist, entdecken immer mehr Kunden den Wertpapier- und Fondsbereich für sich, der mit höheren Ertragschancen lockt.“ Das sagt Jürgen Langhammer, Leiter des Privatkundenbereichs bei der Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden. Während jüngere Kunden gegenüber risikoreicheren Anlageformen wie Aktienfonds aufgeschlossen seien, bevorzugten ältere Kunden immer noch eher sicherheitsorientierte Investments. „Das Kundenanlageverhalten tendiert momentan immer noch in eher kurzfristige Anlagen, obwohl wir hier zur Zinssicherung längerfristige Varianten in den Beratungen empfehlen“, sagt Langhammer.

Ähnlich wie bei anderen Geldinstituten könne auch die Schwabmünchner Bank keine Unterschiede im Anlageverhalten zwischen städtischen und ländlichen Regionen feststellen. Neben kurzfristigen Überlegungen rät die Raiffeisenbank ihren Kunden, vorausschauend zu handeln und langfristig zu planen. Eine ausgewogene Anlagemischung sei wichtiger denn je. Zusätzlich rät Langhammer: In diesen „volatilen Zeiten Ruhe zu bewahren“. Er hält auch Investitionen in Gold für eine gute Idee. Und der gute alte Bausparvertrag habe ebenfalls noch nicht ausgedient, so Langhammer.