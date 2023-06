Wie Menschen mit Behinderung am Kulturleben teilnehmen können

Das Projekt „Kulturschlüssel“ möchte Menschen mit Behinderung Teilhabe am kulturellen Leben ermöglichen – beispielsweise am "Host Town Festival" kommende Woche.

Ausgrenzungen von Menschen aufgrund ihrer Behinderung verhindern, Teilhabe ermöglichen – das sind die Grundgedanken des Projekts „Kulturschlüssel“, das seit Anfang des Jahres im Augsburger Land läuft. Es soll Menschen mit Behinderung unterstützen, am kulturellen Leben teilzunehmen, indem es sie mit ehrenamtlichen Begleitpersonen zu Veranstaltungen zusammenbringt. Wie das konkret funktioniert – und wie das Projekt mit hohem Besuch aus Mali und dem "Host Town Festival" kommende Woche zusammenhängt.

"Wir bekommen von Kulturspendern Freikarten für Veranstaltungen. Das sind zum Beispiel Veranstalter, Gemeinden oder auch Künstler selbst. Diese stellen wir ins Internet und dann melden sich Menschen dafür", erklärt Projektleiterin Maria Pfister. Sie ist für die Durchführung des Projekts zuständig.

Das Projekt ist für die Bewerbung des Landkreises als Host Town entstanden

Melden können sich sowohl "Kulturgenießer" als auch "Kulturbegleiter": Kulturgenießer bezeichnet Menschen mit Behinderung, die gerne am kulturellen Leben teilhaben möchten und dafür eine Begleitung suchen. Diese nennen sich Kulturbegleiter – Ehrenamtliche, die den Kulturgenießern Gesellschaft leisten und dafür Freikarten bekommen. Pfisters Aufgabe ist dabei, das zu koordinieren – je nach Bedürfnis könne schließlich nicht jeder Kulturbegleitende jeden Kulturgenießer passend unterstützen. "Ich bilde sozusagen die Gespanne", sagt sie. Danach werden Kontaktdaten ausgetauscht, die beiden machen eine Uhrzeit und Treffpunkt aus und besuchen dann gemeinsam die Veranstaltung.

Entstanden ist das Projekt im Rahmen der erfolgreichen Qualifizierung des Landkreises als Gastgeberregion ("Host Town") für die Special Olympics World Games, die im Sommer in Berlin stattfinden: Vom 12. bis 15. Juni wird der Landkreis eine Delegation aus Mali empfangen und ihr die Region zeigen. Höhepunkt des Programms bildet das "Host Town Festival", das am Dienstag, 13. Juni, auf dem Gelände des Klosters Oberschönenfeld stattfindet. Bedingung für die Bewerbung als "Host Town" war die Umsetzung eines sozialen Projekts – woraufhin sich der Landkreis für das Projekt "Kulturschlüssel" entschied. Seitdem hat der Kreisverband Augsburg-Land des Bayerischen Roten Kreuzes die Umsetzung in die Hände genommen.

Noch kennen viele Menschen mit Beeinträchtigung das Angebot nicht

Seit 1. Januar läuft das Projekt "Kulturschlüssel" nun – bisher sehr erfolgreich. 50 Begleitungen habe es seit Januar gegeben, inklusive knapp 400 Karten, die gespendet worden seien, so Projektleiterin Maria Pfister. Gefördert wird das Projekt von der Aktion Mensch auf fünf Jahre. "Die Idee ist jedoch, dass es sich dauerhaft etabliert", sagt Pfister. "Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Denn es gibt einige Menschen mit Behinderung, die sich solche kulturellen Ereignisse nicht leisten können oder die sich alleine nicht trauen, auf solche Veranstaltungen zu gehen – das kennen wir alle."

Für sie liege die größte Herausforderung darin, Menschen mit Beeinträchtigung zu finden. "Ich möchte die erreichen, die alleine zu Hause leben und ohne unsere Unterstützung nicht so viel herauskommen." Das sei nicht so einfach, denn noch sei das Angebot nicht sonderlich bekannt. Über Kanäle wie ambulante Wohngruppen, Selbsthilfegruppen oder Behindertenbeiräte versuche sie, Menschen zu erreichen. "Bei Menschen mit Beeinträchtigung freue ich mich immer sehr über alle, die sich melden und die ich ein bisschen aus ihrem Alltag herausholen kann." Und sie wünscht sich: "dass das Projekt noch weiter wächst und wir noch viele Menschen damit glücklich machen können".

Der Andrang ist unterschiedlich, eine Begleitung findet sich eigentlich immer

Eine ehrenamtliche Begleitung finde sich eigentlich immer, auch wenn das natürlich abhängig von der kulturellen Veranstaltung sei. Für das "Host Town Festival" gebe es bisher noch keine Anfragen, dagegen würden zum Beispiel die monatlich gespendeten zwei Freikarten des Staatstheaters sehr gut angenommen. "Die könnte ich teilweise doppelt und dreifach vergeben", sagt sie. Ob Theater oder Festival: Das Projekt biete durch seine offene Gestaltung eine Chance sowohl für die Kulturgenießer als auch die Kulturbegleiter. "Das Schöne ist, wir haben ein kunterbuntes Programm, bei dem für jeden etwas dabei ist."

Pfister betont zudem: Begleitung könne jeder werden, der mindestens 18 Jahre alt ist. "Also bei mir darf sich wirklich jeder melden, auch wenn er oder sie noch Zweifel hat." Es werde niemand alleine gelassen. Für Interessierte gebe es zudem verschiedene Schulungsangebote: Einführungskurse, Erste-Hilfe-Kurse, Versicherungstechnisches, Rechtliches, Informationen zum Umgang mit Rollstuhl, die Begleitung einer blinden Person und vieles mehr. Die Wünsche von Ehrenamtlichen bei der Themenwahl würden berücksichtigt. Es gebe auch einen Stammtisch für Ehrenamtliche für einen gegenseitigen Austausch.

Interessierte können eine E-Mail an kulturschluessel@kvaugsburg-land.brk.de senden.