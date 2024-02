Ihre Meinung zählt: Wie sieht der Landkreis in zehn Jahren aus?

Die Redaktion hat mit Fachleuten über das Augsburger Land der Zukunft gesprochen. Jetzt sind die Leserinnen und Leser gefragt.

Ideen, wie der Landkreis Augsburg sich in den kommenden zehn Jahren entwickeln könnte, hat die Redaktion in den vergangenen Wochen zahlreiche gesammelt. In Gesprächen mit einer Architektin, mit Landwirten, Arbeitsmarktexpertinnen, Schulleitern, der Polizei. Neben den Einschätzungen der Fachleute ist auch die Meinung der Bürgerinnen und Bürger interessant.

Deshalb sind jetzt die Meinungen der Leserinnen und Leser gefragt. Wie wohnen die Menschen in Zukunft? Wie lernen Kinder - und an welchen Schulen? Welche Rolle spielt die Landwirtschaft in zehn Jahren? Bleibt das Augsburger Land sicher? Wie werden die Menschen arbeiten? Wenn sie Ideen zu einer oder mehreren der Fragen oder anderen Entwicklung der kommenden zehn Jahre haben, schicken Sie eine Mail an redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de oder redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. (AZ)