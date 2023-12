Wie stehen die Chancen für weiße Weihnachten im Landkreis?

Stürmische Zeiten ziehen im Augsburger Land auf. Ein Meteorologe verrät, ob es dennoch noch eine kleine Chance auf Schnee in den kommenden Tagen gibt.

Gleich mehrere Sturmtiefs rauschen ab der Wochenmitte über Deutschland hinweg. Grund dafür ist ein stark ausgeprägter Jetstream, heißt es in einer Pressemitteilung von Wetteronline. Zusätzlich werden in den kommenden Tagen steigende Temperaturen erwartet. Doch wie sieht die Lage zum Ende der Woche aus? Gibt es noch eine Chance auf weiße Weihnachten?



"Die Chancen liegen bei null", lautet die Antwort vom Wetterexperten Jürgen Schmidt für das Augsburger Land. Der Meteorologe und Geschäftsführer von Wetterkontor weist dabei auf eine feststehende Begrifflichkeit hin: "Von weißer Weihnacht spricht man, wenn es an allen drei Weihnachtstagen Schnee von mehr als einem Zentimeter gibt. Es ist zu hundert Prozent sicher, dass wir das ausschließen können."

Zumindest für das Wochenende lässt er Raum für ein klein wenig Hoffnung: "Am Samstag könnte es vielleicht die ein oder andere Flocke geben." Für einen Weihnachtsschneemann dürfte das nicht reichen. Grund für die große Wahrscheinlichkeit, mit der Schnee an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen ausgeschlossen werden kann, ist laut Schmidt die Westwetterlage. "Sie versorgt uns mit viel milder Luft. Am Sonntag werden zehn Grad erwartet, am Montag elf und am Dienstag acht." An Heiligabend soll es dem Experten zufolge zeitweise regnen und relativ windig werden. Das Wetter könnte am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag besser werden, was aber noch nicht ganz sicher sei. Mit großer Wahrscheinlichkeit könne jedoch gesagt werden, dass es insgesamt mild wird, der nasseste Tag der Sonntag und der freundlichste der Montag sein wird.

Für Wintersportler bietet sich ein Ausflug in die Alpen an

Wer einen Wintersportausflug plant, der habe in den Alpen in den kommenden Tagen die besten Chancen auf gute Schneebedingungen. "In den Alpen gibt es am Samstag oberhalb von 1200 Metern nochmal Neuschnee." Temperaturmäßig geht es aber auch dann noch oben und die Null-Grad-Grenze steigt vorübergehend auf 2000 Meter Höhe an, prophezeit der Meteorologe. "Darüber sollte noch ausreichend Schnee liegen für Wintersport." Auf der schwäbischen Alb und im Schwarzwald sehe es dagegen sehr düster aus.

Milde Temperaturen um die Weihnachtstage kommen mit Blick auf die Vergangenheit auffallend oft vor. So trifft man nicht umsonst immer wieder auf das Wort Weihnachtstauwetter. Auch nach den Feiertagen sieht es Jürgen Schmidt zufolge vorerst nicht nach Schnee aus: "Bis Jahresende soll es mild bleiben, es ist keine Brücke zum Winter vorhersehbar". Grund sei wiederum die sich weiterhin abzeichnende Tendenz zu westlichem Wettereinfluss.