Wie stopft der Landkreis Augsburg sein Haushaltsloch?

Plus Elf Millionen Euro fehlen derzeit, damit die Finanzen des Landkreises Augsburg in diesem Jahr ausgeglichen sind. Wo wird jetzt der Rotstift angesetzt?

Woher sollen die Millionen kommen, die der Landkreis benötigt, um das Haushaltsloch zu stopfen? An einer Stellschraube soll bald gedreht werden.

Der Bezirksausschuss unter Leitung von Martin Sailer – er ist Bezirkstagspräsident und Landrat in einer Person – hat dem Bezirkstag eine Senkung der Umlage für 2024 um eineinhalb Punkte empfohlen. Für den Landkreis bedeutet das: Er spart sich rund 5,7 Millionen Euro ein. Mit der Umlage, die alle Landkreise entrichten müssen, wird der Bezirkshaushalt nach Abzug der staatlichen Ausgleichszahlungen und der eigenen Einnahmen finanziert. Der Gesamthaushalt des Bezirks umfasste im vergangenen Jahr fast eine Milliarde Euro.