Landkreis Augsburg

Wie teuer wird das Schnitzel im Augsburger Land?

Sebastian Kahl vom Gasthof Strasser in Gersthofen will die Erhöhung der Mehrwertsteuer nicht komplett auf den Preis der Gerichte draufschlagen.

Plus Seit Jahresbeginn sind 19 Prozent Mehrwertsteuer fällig. Gastronomen verraten, was ein Gericht vor der Regelung kostete und wie viel heute dafür zu bezahlen ist.

Vorbei ist die Zeit, als auf das Essen im Lokal lediglich sieben Prozent Mehrwertsteuer kamen. Diese Regelung sollte den Gastronomen und Kunden während der Pandemie das Leben leichter machen. Coronabedingte Einschränkungen gibt es nicht mehr - die Regelung wurde nicht verlängert: Seit Januar werden Gerichte wieder mit den üblichen 19 Prozent versteuert. Wir haben nachgefragt, wie sich das auf die Preise im Augsburger Land niederschlägt und wie Restaurantgäste reagieren.

Marianne Theil vom Country Lokal „The Four Corners“ in Untermeitingen reagiert gefasst auf die Mehrwertsteuer-Erhöhung: „Vor Corona waren das ja auch 19 Prozent Mehrwertsteuer. Aber es wäre schon gut gewesen, wenn man diese Erleichterung weiterhin hätte.“ Die Inhaberin hat deshalb seit dem 1. Januar einige Preise angepasst, aber nicht alle. Der „Four Corners Toast“, ein Toast mit Schweinelende und Champignonsauce, kostet jetzt statt 11,90 Euro einen Euro mehr, also 12,90 Euro. Von den Kunden hat sie deshalb noch keine negativen Reaktionen zu hören bekommen, so Marianne Theil. Sie findet: „Meine Preise sind okay.“

