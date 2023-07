Wie wär's mit einer besonderen Sommernacht in Schwabmünchen?

Was an diesem Wochenende los ist, zeigt ein kleiner Überblick. Gefeiert wird unter freiem Himmel.

Gibt es eine schönere Zeit als den Sommer, um gemeinsam unter freiem Himmel zu feiern? Wohl kaum. Deshalb finden an diesem Wochenende viele Feste statt. Der Überblick zeigt ausgewählte Termine.

Sommernacht in der Schwabmünchner Innenstadt

Wie wär's mit einer lauen Sommernacht in der Schwabmünchner Innenstadt? Am Freitag haben viele Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet. Wer will, kann danach noch bis 23 Uhr im autofreien Zentrum feiern. Die Werbegemeinschaft hat ein buntes Unterhaltungsprogramm auf die Beine gestellt. Dazu gehören zum Beispiel Konzerte auf drei Bühnen. Rund um den Ludwig-Rössle-Platz gibt es Dolce Vita. Dazu gehören nicht nur italienische Spezialitäten, sondern auch Musik von „Salvatore e Rosario“ aus Königsbrunn. Am Stadtplatz wird's international: Von Kässpatzen über französische Crepes bis hin zu sommerlichen Cocktails und Klängen der Band "Haut Nah Music". Rustikaler wird's am Fuggerhof mit Burgern, Grillwurst, Popcorn und Songs von John Gibson aus Klosterlechfeld. Los geht's um 18 Uhr. Das Schwabmünchner Zentrum ist am Freitag bereits ab 14 Uhr gesperrt. Parkmöglichkeiten gibt es am Schrannenplatz, am Festplatz und an der Geyerburg.

Dolce Vita auch in den Stauden

Dolce Vita, also italienisches Lebensgefühl, gibt es auch in Langenneufnach. Am Samstag wird ab 18 Uhr am Dorfplatz bei L.A. Piazza gefeiert. Der Abend entfällt bei schlechtem Wetter. Am Wochenende findet auch eine Reihe von Pfarrfesten statt: In Großaitingen (Samstag, 16 Uhr), Königsbrunn (Maria unterm Kreuz, Sonntag, 10.30 Uhr), Mickhausen (Sonntag, 10 Uhr) oder Schwabegg (Sonntag, 10.30 Uhr). Etwas größer fallen das Dorffest am Franziskanerplatz in Klosterlechfeld am Freitag (Spielenachmittag ab 14 Uhr und Kloster-Air-Lechfeld mit DJ Whroux ab 18 Uhr), Samstag (Tanzabend Classic-Rock-Nacht ab 18 Uhr) und Sonntag (Familientag ab 10 Uhr; Arizona Outlaws ab 17 Uhr) sowie das Fest zum 30-jährigen Bestehen der Motorradfreunde Untermeitingen am Samstag (ab 18 Uhr) aus. Außerdem treffen sich die Fischereifreunde Bobingen zum Sommerfest (Samstag, 10 Uhr). Der Obst-, Gartenbau- und Imkereiverein Straßberg lädt am Freitag (German-Mayr-Spielplatz in Straßberg, 18 Uhr), zum Mostfest ein. In Oberottmarshausen findet am Sonntag am Bürgerhaus (ab 14 Uhr) ein Nachmittagskaffee mit dem Musikverein statt.

Italienischer Liedermacher in Bobingen

Apropos Musik: Ein Höhepunkt im Bobinger Kulturkalender ist der Auftritt von Pippo Pollina in der Singoldhalle (Samstag, 20 Uhr). Der sizilianische Liedermacher verzaubert sein Publikum. Im Kulturzentrum in Graben beginnt gleichzeitig das Konzert "Momentensammler special".