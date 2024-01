Landkreis Augsburg

29.01.2024

Wieso Bürger für die Unwettereinsätze kaum zur Kasse gebeten werden

Plus Hagel verursachte im vergangenen August im Kreis Augsburg große Schäden - und sorgte für Hunderte Feuerwehreinsätze. Aber wer kommt dafür auf?

Von Marco Keitel

Auf die Hitze folgte der Hagel. Am vorletzten Donnerstag im August betrug die Temperatur im Landkreis Augsburg bis zu 33 Grad. Am Wochenende brach dann ein Unwetter selten zuvor gesehenen Ausmaßes über einige Orte herein, zog eine Schneise der Zerstörung durch Bobingen, Großaitingen, Walkertshofen - und vor allem Königsbrunn. Der Hagel durchlöcherte Dächer, Windschutzscheiben, Rollläden. Wassermassen fluteten Keller und Tiefgaragen. Bäume stürzten um. Straßen waren überschwemmt, Laub und Äste verstopften Abflüsse. Allein die akuten Einsätze in den Stunden und Tagen danach kosteten Feuerwehren, Städte und Gemeinden sechsstellige Euro-Beträge. Viele Einsätze fanden auf Privatgrundstücken statt. Heißt das, für die Besitzerinnen und Besitzer wurde es teuer?

Vorsitzender Thomas Hiermayer (links) und Kommandant Helmut Peischl, Freiwillige Feuerwehr Königsbrunn. Foto: Hermann Schmid (Archivbild)

Helmut Peischl, Kommandant der Königsbrunner Feuerwehr, verneint das. In den wenigsten Fällen seien Bürger zur Kasse gebeten worden. Grundsätzlich können Gemeinden laut dem Bayerischen Feuerwehrgesetz die Kosten für Einsätze verlangen. Das gilt vor allem für vorbeugende Maßnahmen, oder wenn jemand fahrlässig gehandelt hat. Über die Einsätze am Unwetter-Wochenende im August, an dem die Königsbrunner Feuerwehr 330 Mal in drei Tagen ausgerückt ist, so oft wie sonst in einem ganzen Jahr, sagt Peischl: "Das waren Schutzmaßnahmen." Selbst in Fällen, in denen etwa ein Baum von einem Privatgrundstück auf die Straße zu stürzen drohte: "Dann ist Gefahr im Verzug." Ob es sich um eine freiwillige Tätigkeit der Feuerwehr handelt oder um Gefahrenabwehr, ob also Grundstücksbesitzer zahlen müssen oder nicht, entscheidet in der Regel der Einsatzleiter.

