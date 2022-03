Landkreis Augsburg

vor 50 Min.

Wildunglück im Kreis Augsburg: Wenn Rehe in der Todesfalle stecken

Maschendrahtzäune werden auf Flur und Feldern häufig eingesetzt. Für zwei Rehe in Großaitingen wurde das zur Todesfalle.

Plus Für zwei Rehe ist ein Maschendrahtzaun auf den Feldern Großaitingens zur Todesfalle geworden. Förster Robert Boyda kennt dieses Problem.

Von Paula Binz

Beim Morgenspaziergang wird Brenda Kuhn auf eine Herde Rehe aufmerksam. Panisch rennen die Tiere auf den Feldern zwischen Großaitingen und Kleinaitingen hin und her. "Ein Auto hatte die Herde aufgeschreckt", berichtet die Anwohnerin. Für ein Reh und dessen Kitz endet die Flucht qualvoll. Denn die Tiere springen in ihrer Panik in einen Maschendrahtzaun, der Jungbäume schützen soll.

