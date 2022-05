Hier könnten trotz Fliegerhorst auf dem Lechfeld Windräder entstehen

Plus 13 Gemeinden auf dem Lechfeld wollen bei Energiefragen enger zusammenarbeiten. Neben dem Bau von Windrädern soll die Partnerschaft auch weitere Themen umfassen.

Klimakrise und Ukrainekrieg machen das Thema Energiesicherheit zu einer entscheidenden Frage für die Gestaltung der näheren Zukunft: Wie können Regionen ihre Energieversorgung sicherstellen und unabhängiger von fossilen Brennstoffen werden. Auf dem Lechfeld machen sich die 13 Gemeinden im Begegnungsland Lech-Wertach dazu seit Längerem Gedanken und beabsichtigen, künftig enger zusammenzuarbeiten. Erstes großes Projekt ist die Frage nach dem Bau von Windrädern, doch dort soll nicht Schluss sein.