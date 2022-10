WM und Weihnachtsmarkt - geht das?

Zum ersten Mal findet eine Fußball-Weltmeisterschaft im Winter statt. Damit ergeben sich beim Public Viewing ganz neue Probleme.

In einem Monat beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Immer lauter werden die Stimmen, die zu einem Boykott des medialen Großereignisses aufrufen. Denn Gastgeber Katar steht wegen Menschenrechtsverstößen und der Ausbeutung von Arbeitsmigranten in der Kritik. Trotzdem werden sich viele Fußballfans für das Turnier während der kalten Jahreszeit erwärmen. Ob es allerdings auch Public Viewing gibt? Eher nicht.

Vuvuzela auf dem Christkindlmarkt?

Fangesänge oder Vuvuzela-Klänge passen auf keinen Christkindl- oder Weihnachtsmarkt. Mit Mütze, Schal und in dicken Handschuhen lässt sich auch kaum eine Mannschaft anfeuern. Eher klammern sich die steifen Finger um eine Tasse Glühwein. Dazu eine Bratwurst, ein Bratapfel oder eine Waffel. Fußball bei Zimt und Mandelduft - das wäre sicherlich ein ganz neues Sporterlebnis. Aber es passt irgendwie nicht zusammen. Auch das Wetter ist ein Argument: Denn bei Schnee, Regen und Kälte hat niemand Lust auf Public Viewing unter freiem Himmel. Wer die WM anschauen will, wird sich nach drinnen verziehen.

Lesen Sie dazu auch