Wo im Landkreis Blut gespendet werden kann und was dabei zu beachten ist

Plus Jedes Jahr fehlen im Sommer Blutspender. Heuer war die Lage besonders drastisch. Auch wenn die Zahlen allmählich steigen, braucht es dringend Spender.

Im Foyer der Schwabmünchner Stadthalle bildet sich am Mittwochnachmittag eine lange Schlange. Insgesamt 220 Bürger und Bürgerinnen haben sich einen Termin zur Blutspende reserviert. Daneben kommen auch einige spontan vorbei. "Heute sind es mehr Spender als sonst", freut sich Nadine Kruppe von der BRK-Bereitschaft Schwabmünchen, die an diesem Tag die Anmeldungen koordiniert.