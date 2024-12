Woche der Bücherei soll regelmäßig stattfinden

Auf Initiative von Landrat Martin Sailer fand Mitte Oktober erstmals die sogenannte „Woche der Büchereien“ im Landkreis Augsburg statt. Im Zuge der Veranstaltungsreihe boten 26 Büchereien unabhängig von ihrer Trägerschaft ein facettenreiches Programm mit Lesungen, Themenabenden und sogar einem Poetry Slam. Ein Höhepunkt war eine vom Landkreis finanzierte Lesetour, bei der zehn Autorinnen und Autoren das Publikum in ihren Bann zogen. Die Aktion soll nach der gelungenen Premiere fortgesetzt werden.

Gelungene Werbung für die Arbeit in den Büchereien

„Es freut mich, dass unsere Idee bei den Bürgerinnen und Bürgern so gut angekommen ist. Man konnte wieder einmal sehen, was das Ehrenamt in diesem Bereich für eine herausragende Arbeit leistet“, sagte Landrat Sailer bei einer Nachbesprechung zur Aktionswoche mit den beteiligten Büchereien. Veranstaltungen in Diedorf und Steppach hätten beispielsweise über 100 Gäste angezogen. „Die Woche der Büchereien war eine tolle Werbung für unsere Arbeit und das Lesen an sich. Wir haben viele Menschen, gerade auch Kinder, in unsere Büchereien bewegt, die zuvor nie bei uns waren und sich jetzt angemeldet haben“, berichtete Luitgard Fendt von der Bücherei Margertshausen. Zudem habe das Projekt eine Möglichkeit geboten, sich untereinander kennenzulernen, auszutauschen und zu vernetzen. „Dass der Landkreis es auch gerade kleinen Büchereien ermöglicht hat, durch die Lesetour einen hochkarätigen Programmpunkt anbieten zu können, fand ich besonders schön“, ergänzte Ulrike Eger von der Bücherei Oberschöneberg. „So wurden diese noch einmal ganz anders öffentlich wahrgenommen.“

Aktionswoche soll alle drei Jahre stattfinden

Am Ende waren sich alle Beteiligten einig – die Woche der Büchereien war ein Erfolg und soll nun regelmäßig alle drei Jahre stattfinden. „So bleibt sie etwas Besonderes und alle Büchereien haben genügend Zeit, sich entsprechend vorzubereiten“, sagte Sailer. Überdies werde er die Idee auch bei der Tagung der schwäbischen Landräte vorstellen: „Ich bin mir sicher, hier werden sich einige Nachahmer finden, die ebenfalls die reiche Büchereilandschaft ihrer Region sichtbar machen möchten.“