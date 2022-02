Wofür der Landkreis Augsburg 2022 Geld ausgibt – und Schulden macht

Plus Der Landkreis Augsburg hat seinen Haushalt verabschiedet. Ein Redebeitrag zum aktuellen Zahlenwerk verärgert Landrat Martin Sailer.

Der Landkreis Augsburg macht weiter hohe Schulden: Ende 2022 sind es 67 Millionen Euro. Im Vorjahr betrug der Schuldenstand 41 Millionen Euro. Gleichzeitig schmelzen die Rücklagen. Trotzdem wird so viel investiert wie seit Jahren nicht mehr: Fast 53 Millionen Euro werden nach dem jetzt verabschiedeten Haushaltsplan ausgegeben.