Wohin mit den Fundtieren im Landkreis Augsburg?

Die Gessertshauser Tierklinik hat die Verträge zur Aufnahme von Fundtieren zum Jahresende gekündigt. Betroffen sind rund 18 Kommunen im Landkreis.

Bei der Abgabe von Fundtieren ist der Landkreis Augsburg gespalten. Während viele Kommunen mit dem Augsburger Tierschutzverein Verträge geschlossen haben, setzten andere auf eine Zusammenarbeit mit der Tierklinik in Gessertshausen. Diese hat aber zum Jahresende die Verträge gekündigt. Grund sind wohl Schwierigkeiten, die nötigen Kapazitäten zu schaffen. Vor allem räumliche Probleme seien dabei ausschlaggebend gewesen, sagt Simon Schropp, Kreisverbandsvorsitzender des Bayerischen Gemeindetages und Bürgermeister in Untermeitingen. Während der Bürgermeisterdienstbesprechung im Landratsamt Augsburg war das Thema zur Sprache gekommen. Einige der Städte und Gemeinden hätten nach Bekanntwerden der Kündigung bereits Anfragen an den Tierschutzverein Augsburg gestellt, allerdings noch keine Antwort bekommen. Betroffen seien laut Schropp zum Beispiel Stadtbergen, Meitingen, Ehingen, Großaitingen, Bobingen und noch einige mehr.

Tierschutzverein Augsburg soll einspringen

Vor Jahren hätten fast alle Landkreiskommunen Verträge mit dem Tierschutzverein Augsburg geschlossen, sagt Simon Schropp auf Nachfrage. Aus finanziellen Gründen hätten sich dann 18 Kommunen entschlossen, ihre Fundtiere in die Tierklinik Gessertshausen zu geben. Bei der Abrechnung der Kosten, die durch die Fundtiere entstehen, gibt es zwei Modelle. Einmal die Abrechnung über eine Pauschale. Dabei zahlt eine Kommune einen Beitrag von meist einem Euro pro Einwohner und Jahr. Damit sind alle Kosten, egal wie viele Tiere abgegeben werden, abgegolten. Die andere Variante ist die sogenannte "Spitzabrechnung". Dabei werden die tatsächlich auflaufenden Kosten für die Fundtiere, also Unterbringung, Futtermittel, Impfungen und tierärztliche Betreuung in Rechnung gestellt. "Das können pro Tier Rechnungen in einem höheren dreistelligen Eurobereich sein", sagte Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl während der Bürgermeisterdienstbesprechung. Königsbrunn arbeitet weiterhin mit dem Tierschutzverein Augsburg zusammen. Der Verein betreibt zwei Tierheime in Augsburg und einen Gnadenhof in Königsbrunn.

Die Fundtierzahlen sind überschaubar

Wobei die Zahl der Tiere, die letztlich nach ihrem Auffinden in den Tierheimen landen, durchaus überschaubar ist. In Untermeitingen, sagt Schropp, seien es pro Jahr fünf bis sieben Tiere. In der weit größeren Stadt Gersthofen liege die Zahl der Tiere im Schnitt bei sechs pro Jahr. Auch Gersthofen habe einen Vertrag mit dem Tierschutzverein Augsburg, so Pressesprecher Kai Schwarz. In der größten Stadt im Landkreis, in Königsbrunn, werden pro Jahr 16 Tiere an das Tierheim abgegeben. Die Nachbarstadt Bobingen bringt es auf vier.

Für die Kommunen sei vor allem eine gute Zusammenarbeit wichtig. "Die Zeiten, zu denen die Tiere gefunden werden, sind nicht identisch mit den allgemeinen Bürozeiten im Rathaus", sagte Untermeitingens Bürgermeister Schropp. Die meisten würden am Abend oder am Wochenende gefunden. Daher sei es wichtig, dass das Tierheim möglichst rund um die Uhr erreichbar sei. Hilfreich sei auch ein fester Ansprechpartner. Denn so könne gewährleistet sein, dass der Ablauf geregelt sei, was ja letztlich auch weniger Stress für das betroffene Tier bedeute.

Augsburger Tierheime stehen vor großer Herausforderung

Heinz Paula, Vorsitzender des Tierschutzvereins Augsburg, sagte auf Nachfrage: "Das ist für uns eine große Herausforderung, 18 zusätzliche Kommunen aufzunehmen. Allerdings wollen wir keinen Bürgermeister im Regen stehen lassen." Bei ersten Beratungen im Vorstand des Vereins sei allerdings klargestellt worden, dass die bisherigen 23 Vertragskommunen Priorität hätten. Trotzdem wolle man möglichst vielen der Gemeinden, die jetzt angefragt hätten, einen Vertrag anbieten. Diese Vertragsangebote sollen bis Anfang Januar ausgearbeitet werden, so Paula. Ob man es allerdings schaffe, alle 18 Kommunen aufzunehmen, sei fraglich.

Für die Augsburger Tierheime bedeute das einen Kraftakt. Es würden große Investitionen nötig. Sowohl beim Platzbedarf, beim Aufstocken des Mitarbeiterstamms als auch bei der tierärztlichen Versorgung müsste Geld in die Hand genommen werden. Für die Übergangszeit in den nächsten Wochen wolle man allerdings Unterstützung bei der Versorgung der Tiere geben. Paula wies darauf hin, dass die Zahl der Tiere, die von den Gemeinden abgegeben würden, zwar grundsätzlich überschaubar sei. Doch es gebe immer wieder Ausnahmefälle, die das Tierheim dann vor große Probleme stellen würden. So habe das Tierheim im letzten Jahr zum Beispiel eine trächtige Liste-eins-Hündin bekommen. Das seien Tiere, die in Deutschland nicht vermittelt werden können, weil ihre Haltung verboten ist. Die Hündin habe dann neun Welpen zur Welt gebracht, die ebenfalls in Deutschland nicht zu vermitteln gewesen sind. Ein anderer Extremfall sei gewesen, dass aus einer illegalen Zucht 180 Ziervögel in Verwahrung genommen werden mussten.