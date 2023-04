Wohnmobile: Warum kein Stellplatz in Oberschönenfeld?

Der Landkreis will mehr Stellplätze für Reisemobile schaffen. Jetzt gibt es einen ersten Vorstoß.

Im Landkreis soll es weitere Stellplätze für Reisemobile geben: Das ist positiv. Denn die Nachfrage ist in den vergangenen Jahren und besonders durch Corona gestiegen.

Immer mehr Menschen verreisen mit dem Wohnmobil. Viele zieht es in den Ferien in den Süden. Andere wollen am Wochenende ihre Heimat erkunden und suchen passende Plätze. Die Reisenden bringen nicht nur ihr Wohnmobile mit, sondern auch Geld. Im Schnitt sind es 45 bis 52 Euro pro Kopf, die vor Ort in Geschäften oder in der Gastronomie ausgegeben werden. Die Wohnmobilisten unterstützen neben der lokalen Wirtschaft noch etwas anderes.

Kultur und Natur an einem Fleck

Sie schätzen kulturelle Angebote vor Ort. Die gibt es in Oberschönenfeld, das fraglos zu den Kulturperlen Schwabens gehört. In der Machbarkeitsstudie für das Augsburger Land kommt das Kloster mit seinen Museen und Ausflugsmöglichkeiten leider nicht vor. Dabei ließen sich auf dem Parkplatz ohne großen Aufwand und in kurzer Zeit einige Stellplätze anbieten.

