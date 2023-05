Landkreis Augsburg

Zahlreiche Schockanrufe in Königsbrunn und Bobingen

Mehrere Schockanrufe gab es am Mittwoch in Königsbrunn und in Bobingen.

Im Stadtgebiet Königsbrunn und Bobingen kam es am Mittwoch vermehrt zu Anrufen von angeblichen Polizeibeamten, die ihre Opfer betrügen wollten. Die Opfer der Schockanrufe durchschauten die Masche und reagierten laut Polizei vorbildlich. Sie beendeten das Gespräch sofort und meldeten es der Polizei. Es kam dadurch zu keinem Schaden. (AZ)

