Landkreis Augsburg

17:57 Uhr

Zeitzeugen erinnern sich: "Krieg ist immer ein Verbrechen"

Plus Der russische Angriff auf die Ukraine sorgt weltweit für Entsetzen. Doch wie fühlt sich das für Menschen an, die selbst noch den Zweiten Weltkrieg erlebt haben? Zeitzeugen aus dem Kreis erinnern sich.

Von Elmar Knöchel

Die Bilder sind erschreckend: Tausende Menschen sind auf der Flucht, Dutzende werden verletzt oder getötet, Häuser sind zerbombt. Russland hat die Ukraine angegriffen. Mitten in Europa herrscht Krieg. Was bis vor wenigen Wochen undenkbar schien, ist nun bittere Realität. Doch was bedeutet es, Kämpfe, Flucht und Vertreibung am eigenen Leib zu erfahren? Die letzten Zeugen des Zweiten Weltkrieges erinnern sich. Zwar sind sie allesamt über 90 Jahre alt, doch die grausamen Momente und beklemmenden Gefühle lassen sie nicht los. Ihre teils detailreichen Schilderungen lassen erahnen, wie sehr sie das Erlebte geprägt hat.

