Landkreis Augsburg

12:19 Uhr

Zitterpartie bei der Landtagswahl: Schafft es Deisenhofer noch?

Plus Nach dem schlechten Abschneiden der Grünen ist ungewiss, ob Maximilian Deisenhofer wieder in den Landtag kommt. Zwei weitere Kandidaten haben eine Chance.

Von Maximilian Czysz Artikel anhören Shape

Vor fünf Jahren zog Maximilian Deisenhofer überraschend für die Grünen in den Landtag ein. Jetzt muss er um sein Mandat zittern: Am Montag war bis Redaktionsschluss nicht klar, ob es erneut reichen wird. Bei der Wahl vor fünf Jahren feierten die Grünen fulminante Gewinne und wurden zweitstärkste Kraft. Doch die Trophäe für den Erfolg blieb aus. Denn die CSU entschied sich für die Freien Wähler als Regierungspartner. Vom Aufwind der Grünen profitierte damals Berufsschullehrer Maximilian Deisenhofer. Er erhielt eines der sechs Grünen-Mandate in Schwaben. Nach dem schlechten Abschneiden am Sonntag hat sich die Situation geändert: Geblieben sind nur vier Mandate. Ob Deisenhofer eines davon erhält?

Carolina Trautner (CSU) zeigt sich erfreut über die Hochrechnungen im Stimmkreis Augsburg-Land-Süd. Video: Marco Keitel

Die Chancen stehen gut. Schließlich rangierte der Grünen-Sprecher für Sport, Medien, digitale und berufliche Bildung an zweiter Stelle hinter der Landesvorsitzenden Eva Lettenbauer. Wer in der Liste weiter oben steht, hat in der Regel bessere Chancen auf einen Platz in München. Denn: Wenn ein Listenkandidat gleichzeitig ein Direktkandidat im Stimmkreis ist, aber nicht das Direktmandat bekommt, werden seine Stimmen mit denen in den anderen schwäbischen Stimmkreisen summiert.

