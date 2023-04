Landkreis Augsburg

Zugeparkte Straßen: Feuerwehr muss unkonventionelle Methoden anwenden

Für die Rettungskräfte wurde es am Freitagabend eng in der Banaterstraße in Bobingen.

Plus Wenn es bei einem Feuerwehreinsatz um Leben und Tod geht, ist Zeit ein wichtiger Faktor. Was ist, wenn Autos den Weg blockieren?

Von Elmar Knöchel

Bei der Anfahrt zu einem Feuerwehreinsatz vor wenigen Tagen hatte die Bobinger Feuerwehr Probleme: In den schmalen Straßen im Norden Bobingens hatten viele Anwohner geparkt. Es wurde eng. Die Feuerwehrwagen kamen nur langsam voran, die Ersthelfer mussten zu Fuß zum Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Einen so extremen Fall habe es in Schwabmünchen bisher noch nicht gegeben, sagt Feuerwehrkommandant Stefan Missenhardt. Er stellt aber fest, dass es enger wird. Durch fortschreitende Nachverdichtung kämen natürlich mehr Fahrzeuge in die Wohngebiete. "Das größte Problem ist das Anwohnerparken", sagt Missenhardt. Er forderte zu mehr Disziplin auf. Jeder solle sich selbst die Frage stellen, wie es aussehe, wenn es genau vor der eigenen Haustüre brennt. Für die Feuerwehr geht es bei einem Einsatz um jede Minute. "Wenn wir nicht mehr weiterkommen, dann müssen wir im schlimmsten Fall die Stoßstange einsetzen", sagte der Feuerwehrchef. Denn ein zwölf bis 18 Tonnen schweres Einsatzfahrzeug sei durchaus in der Lage, einen Pkw zur Seite zu schieben.

