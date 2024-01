Zukunft braucht Geschichte

Plus Aus der Geschichte lernen und damit die Demokratie stärken: Darum geht es im Kommentar von Maximilian Czysz.

Die nachgezeichneten Lebenswege der Opfer der NS-Diktatur machen betroffen. Sie gehen unter die Haut. Und sie machen fassungslos. Genauso fassungslos wie die Berichte über den Geheimzirkel, dessen Mitglieder über "Remigration" gesprochen haben.

Die Pläne erinnern mit Schrecken an die Machenschaften der Nationalsozialisten, die Millionen von Menschen verfolgt, deportiert, gequält und ermordet haben. Dieser neue Rechtsextremismus, der von menschenverachtender Massenvertreibung fantasiert, ist Gift für den Rechtsstaat und die Demokratie.