Zum Jahresende: Schöne Gedanken machen warm ums Herz

Plus Es ist viel passiert 2021. Und noch immer ist kein Ende der Pandemie in Sicht. Wie ein persönlicher Rückblick helfen kann.

Viele werden drei Kreuze machen und sagen: "Endlich ist das Jahr vorbei." Klar: Das zweite Jahr im Pandemie-Krisenmodus zehrte am Nervenkostüm, hat viel Kraft gekostet und bedeutete erneut eine Zeit der Entbehrungen. Doch es gab noch andere Themen: In einem kleinen Jahresrückblick hat sie die Redaktion zusammengefasst.