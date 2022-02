Zum Tag der Weißwurst: Zuzeln oder schneiden?

Plus Am 22. Februar wird der Tag der Weißwurst gefeiert. Das Datum geht der Legende nach auf einen Mann zurück.

Der Dienstag gehört Sepp Moser. Er gilt als Erfinder der Weißwurst. 1857 soll er aus der Not heraus Schweinedärme mit Kalbsbrät gefüllt haben, was die Geburtsstunde der Weißwurst war.