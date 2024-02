Landkreis Augsburg

Zwei Jahre Krieg: So geht es den Ukrainern im Augsburger Land

Plus Wie es den Geflüchteten in unserer Region ergeht und was sie sich für die Zukunft erhoffen.

Von Kristina Orth

Kateryna Makartsova stammt ursprünglich aus Odessa, seit dem Ukrainekrieg lebt sie in einer Gemeinde auf dem Lechfeld. Sie berichtet über den Krieg, ihr früheres Leben in der Ukraine und ihre Ankunft in Deutschland: "Ich war mein ganzes Leben lang in Odessa und ich hatte so ein schönes Leben". Odessa, ist eine große Hafenstadt am Schwarzen Meer, die im Zentrum von Bomben-Angriffen steht. An schwierigen Tagen, beispielsweise wenn neue Kriegsnachrichten eintreffen, denkt Makartsova an schöne Momente wie den Familienurlaub, um sich zu trösten. "Jeden Sommer sind wir mit meiner Tochter ans Schwarze Meer gefahren", erzählt sie. Sie denkt an den frischen Fisch, den es dort zu kaufen gebe und der mit Tomaten, Brot und gezuckertem Tee gegessen wird. Makartsova resümiert: "Jetzt können wir nie mehr dort schwimmen, weil so viele Bomben im Meer versunken sind." In der Ukraine war Markatsova 23 Jahre lang als Englischlehrerin tätig. Jetzt lebt sie auf dem Lechfeld.

Kateryna Makatsova kommt aus Odessa, mittlerweile fühlt sie sich auch auf dem Lechfeld sehr wohl. Foto: Makartsova

Makartsova erzählt, wie es war nach Deutschland zu kommen: "Wir sind hierhergekommen und konnten kein Wort Deutsch verstehen. Aber mir ist eine gute Ausbildung für meine Tochter wichtig", deshalb seien sie geblieben. Denn in der Ukraine sei das nicht mehr möglich. Viele Schulen, Universitäten und wissenschaftliche Forschungseinrichtungen seien zerstört. Zudem seien die Preise sehr hoch. Makartsova hat seit ihrer Ankunft in Deutschland fleißig Sprachkurse an der Volkshochschule belegt. Sie sagt: "Sprachen zu lernen, hilft mir." Sie weiß aber auch, dass das manchen Frauen, die immer bei der Familie zu Hause waren, schwerer fällt als ihr.

