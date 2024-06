Landkreis Augsburg

Zwischen Tradition, Alltag und Glamour

Plus Familie Frank vom Zirkus Busch-Roland leben das Zirkusleben mitten in Schwabmünchen auf dem Festplatz.

Von Kristina Orth

Schwabmünchen ist in den kommenden Wochen Zirkus-Stadt: Am Wochenende eröffnet im Museum die Sonderausstellung „Circus – Die Welt der Sensationen im Wandel und der Großcircus Adolf Fischer in Schwabmünchen“. Zu sehen sind kuriose Ausstellungsstücke, seltene Plakate, übergroße Clownschuhe oder schillernde Kostüme. Wer in die Welt der Clowns und Artisten eintauchen will, kann gegenüber den Zirkus besuchen. Ein Blick hinter die Kulissen.

In regelmäßigen Abständen, kurz hintereinander, klatschen weiße Bälle auf den Boden eines schwarzen verschiebbaren Podests. Der Spanier David Arreola ist der Jongleur hinter dem rot glitzernden Vorhang im Zirkus Busch-Roland, der in Schwabmünchen gastiert. Obwohl er nur ein bisschen trainiert, ist er so adrett gekleidet, als würde die Vorstellung gleich beginnen. Arreola trägt ein schwarzes Tanktop und eine elegante Seiden-Anzughose. Mal fliegen die weißen Bälle rasend schnell durch die Luft, mal prallen sie auf den Boden auf. Das geht so schnell, dass kaum zu erkennen ist, wie viele Bälle es wirklich sind.

