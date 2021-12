Lechfeld-Gemeinden erhalten Förderung für kleine Projekte

"Regionalbudget 2022“: Die Arbeitsgemeinschaft Integrierte Ländlichen Entwicklung (ILE) bezuschusst kleinere Vorhaben. Mitgliedsgemeinden können nun Anträge einreichen.

Gemeinden, die der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) „Zwischen Lech und Wertach“ angehören, können Zuschüsse für kleinere Projekte beantragen. Wie die Arbeitsgemeinschaft mitteilt, können Förderanfragen noch bis 15. März 2022 eingereicht werden. Privatpersonen, Gemeindeverwaltungen, Vereine und Unternehmen, die in den Mitgliedsgemeinden Amberg, Hiltenfingen, Hurlach, Igling, Lamerdingen, Langerringen oder Obermeitingen ansässig sind, können sich beteiligen.

Je nach Vorhaben werden bis zu 80 Prozent bezuschusst, maximal jedoch 10.000 Euro. Unterstützt werden Kleinprojekte, deren Gesamtausgaben 20.000 Euro nicht übersteigen. Vorhaben unter 500 Euro werden nicht berücksichtigt. Ein Gremium aus regionalen Vertretern aus dem Gebiet der ILE „Zwischen Lech und Wertach“ entscheidet über die finanziellen Zuschüssen.

Projekte im Augsburger Land sollten schnell umsetzbar sein

Förderfähig sind Projekte, die unter anderem die Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements, die Verbesserung der Lebensverhältnisse der ländlichen Bevölkerung oder die Sicherung der Grundversorgung zum Ziel haben. Finanziert wird das Ganze über das „Regionalbudget“, ein Förderprogramm des Bayerischen Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Benjamin Früchtl, Geschäftsführer von Lech-Wertach-Interkommunal, erklärt, dass Interessenten Maßnahmen beantragen sollten, die schnell umsetzbar sind. Denn laut Förderrichtlinie müssen die Vorhaben bereits im Oktober kommenden Jahres umgesetzt sein.

Marcus Knoll, Vorsitzender der ILE „Zwischen Lech und Wertach“, freut sich, dass Gemeinden und Vereine im ILE-Gebiet wieder relativ unkompliziert Zuschüsse für kleine Maßnahmen beantragen können. In den Jahren 2020 und 2021 wurden 23 Projekte in der Region mit knapp 133.000 Euro bezuschusst - darunter die Strandlounge am Obermeitinger Badesee, Sitzgelegenheiten und Bepflanzungen an der Hurlacher Badelandschaft und in Langerringen oder die Bewässerungsanlage am Hiltenfinger Sportplatz.

Mitmachen Für Fragen zum Bewerbungsprozess steht Benjamin Früchtl telefonisch unter 08231/606200 oder per E-Mail an info@ile-lech-wertach.de zur Verfügung. Weitere Infos zum Förderprogramm finden sich im Internet unter www.ile-lech-wertach.de. (AZ)