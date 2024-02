Landkreis Ausgburg

12:00 Uhr

"Das ganze Leben besteht aus Lesen": Lesetipps für Erstklässler

Plus Die Zwischenzeugnisse sind verteilt. In den Faschingsferien gibt es Zeit, mit Kindern in den Buchläden im Landkreis Augsburg zu stöbern.

Von Kristina Orth

Seit Weihnachten können die meisten Erstklässler einen Großteil der Buchstaben. Damit es mit dem Lesen lernen noch besser läuft, hier ein paar Tipps von Buchhändlern aus der Region und einer erfahrenen Nachhilfelehrerin.

Das Hauptproblem sei das sinnerfassende Lesen, sagt Buchhändlerin Caroline Hieble von der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen. Sie findet, "das ganze Leben besteht aus Lesen". Deshalb sei es wichtig, Kinder zu fördern, wenn sie fast alle Buchstaben beherrschen. Eltern könnten das vorleben, indem sie selbst lesen, sagt Caroline Hieble. Uschi Mai von der Learning Circle Nachhilfe aus Schwabmünchen ergänzt: "Lesen lernen ist ein Prozess, das findet viel zu Hause statt". Jedes Kind brauche unterschiedlich lange, um lesen zu können. Die Zeitspanne dauere von einem halben bis zu zwei Jahren.

