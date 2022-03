Landkreis Ausgburg

06:00 Uhr

Dorfladenbox und Bürger-App: So digital sind die Gemeinden im Landkreis

Seit Ende vergangenen Jahres steht in Untermeitingen eine Dorfladenbox. Kundinnen und Kunden können im Mini-Supermarkt ohne Personal einkaufen. Eingecheckt und bezahlt wird per App.

Plus Auf dem Land kommen innovative Ideen oft später an als in der Stadt. Doch die Kommunen im Augsburger Land sind nicht von gestern. Wie gut sie vernetzt sind.

Von Felicitas Lachmayr

Wenn Anwohnende in Klimmach wissen wollen, was im Dorf los ist, reicht ein Blick aufs Smartphone. Über eine App erfahren sie die neuesten Nachrichten aus der Gemeinde oder können mit anderen chatten. Seit 2020 steht die Anwendung zur Verfügung. Als erster Ort im Landkreis nimmt Klimmach am Projekt „Digitale Dörfer“ teil. Die Idee dahinter: Über digitale Anwendungen sollen die Dorfgemeinschaft gestärkt und neue Konzepte in ländliche Regionen gebracht werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen