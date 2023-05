CSU im Landkreis: Carolina Trautner mit großer Mehrheit bestätigt

Beim Kreisparteitag der CSU in Neusäß stimmt sich die Partei auf den Landtagswahlkampf ein. Der Vorstand wird mit großer Mehrheit im Amt bestätigt.

Mit Blick auf die Landtagswahl im kommenden Herbst wünschte sich die Vorsitzende der Kreis-CSU, Carolina Trautner, dass von dem Parteitag in der Neusässer Stadthalle möglichst viel Rückenwind ausgehen solle. Und die Delegierten aus dem gesamten Landkreis taten ihr den Gefallen. Mit rund 98 Prozent der Stimmen wurde sie wiedergewählt. Genau wie der gesamte Vorstand, der sich zur Wiederwahl stellte.

Zuvor hatten sich die Redner der Partei erwartungsgemäß auf die Ampelregierung in Berlin eingeschossen. Europaabgeordneter Markus Ferber sagte, dass es in Deutschland eine Sicherung des wirtschaftlichen Mittelstandes brauche. Allerdings sei das nicht das, was derzeit im Wirtschaftsministerium passiere. Daher sei es vor allem die CSU, die in der Verantwortung stehe. "Wir müssen dafür sorgen, dass Ökologie und Ökonomie zusammen gehen und der Sozialstaat leistungsfähig bleibt."

"In der Gesellschaft herrscht große Verunsicherung"

Bundestagsabgeordneter Hansjörg Durz stellte fest, dass es im Moment eine große Verunsicherung in der Gesellschaft gebe. Es sei die Ampelregierung, die Deutschland derzeit so vehement umbaue, dass die Menschen nicht mehr mitkämen. Doch gerade jetzt sei es wichtig, den Themen Inflation, Migration und Energiewende entschlossen und transparent zu begegnen. Doch genau da fehle es der derzeitigen Regierung. "Der Kanzler muss zum Migrationsgipfel getrieben werden, und am Ende springt eine magere Milliarde als Unterstützung für Kommunen und Landkreise heraus." Das sei viel zu wenig, meinte Durz. Auch für das Managen der Energiewende stellte er der Koalition in Berlin ein schlechtes Zeugnis aus: "Es geht um Ideologie und nicht um Ökonomie." In Zeiten von Energieknappheit Kapazitäten vom Netz zu nehmen, sei einfach nur "ökonomischer Unsinn". Zusätzlich ging er auf die Berliner Affäre um die mögliche Vetternwirtschaft im Wirtschaftsministerium ein: "Es wird zu klären sein, was Robert Habeck über die Vorgänge wusste." Und auch zum Erneuerbare-Energie-Gesetz hatte er eine klare Meinung: "Das Gesetz zum Austausch der Heizungen muss gestoppt werden."

Bildung als Investition für die Zukunft

Landrat Martin Sailer wies im Anschluss darauf hin, wie viel im Bezirk in die sozialen Bereiche und in den Bildungssektor investiert werde. Im Moment laufe die Sanierung des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß. Insgesamt seien im Landkreis rund 450 Millionen Euro in die Sanierung der Schulen investiert worden. "Wir investieren in Bildung und damit in unsere Zukunft." Nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses für Carolina Trautner erhoben sich die Delegierten und spendeten einen lang anhaltenden Applaus. Trautner bedankte sich für das Ergebnis und rief den Delegierten zu: "Man darf nicht alles schlechtreden und muss sehen, wie gut es uns in Bayern geht. Es gibt wohl niemanden hier, der in einem anderen Bundesland leben wollte."