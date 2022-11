Dieter Greiners Team führt den Sportkreis weiter

Beim Kreistag Augsburg-Land des Bayerischen Landes-Sportverbandes (BLSV) wurde der Vorstand neu gewählt. Bis auf eine Position gab es keine Änderungen.

Fast auf den Tag genau vor fünf Jahren übernahm Dieter Greiner die Führung des Sportkreises Augsburg-Land im Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) als Nachfolger des langjährigen Vorsitzenden Manfred Ortlieb. Nun kehrte er mit seinem damals gewählten Führungsteam wieder in die Untermeitinger Imhofhalle zurück und stellte sich zur Neuwahl. "Der Täter kehrt zum Tatort zurück", spielte Bürgermeister Simon Schropp darauf an und lobte ebenso wie der Landratsstellvertreter Michael Higl und der BLSV-Bezirksvorsitzende Bernd Kränzle die gute Arbeit des Sportkreises in ihren Grußworten.

Die Verbundenheit des Sportverbandes mit der Kirche verdeutlichte Pfarrer Hubert Ratzinger mit seiner geistlichen Einführung über die Begeisterung für eine gute Sache, bei der man sich aber vor negativen Entwicklungen wie Beschimpfungen, Rassismus oder Gewalt verwahren müsse. Nach einer schwungvollen Einstimmung durch die Klosterlechfelder Boogie-Woogie-Gruppe berichtete Greiner über die vergangenen fünf Jahre, die doch stark von den Coronabeschränkungen in den Jahren 2020 und 2021 beeinträchtigt worden waren. Dennoch ist der Sportkreis Augsburg-Land mit rund 84.200 Mitgliedern in 196 Vereinen der mitgliederstärkste Kreis im Bezirk Schwaben.

1,5 Millionen für den Bau von Sportstätten

Die beiden größten Vereine mit über 3.000 Mitgliedern sind der TSV Gersthofen und der TSV Schwabmünchen. Bei den Sportarten dominieren Turnen mit rund 26.000 und Fußball mit rund 23.000 Sportlerinnen und Sportlern. Auch bei den Leistungsabnahmen für das Deutsche Sportabzeichen war der Sportkreis Augsburg trotz des coronabedingten Rückgangs Spitze in Schwaben. Der BLSV unterstützte den Sportstättenbau regulär und in Sonderprogrammen mit Auszahlungen in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro und 138.000 Euro Darlehensvergaben. Die größten Projekte waren die Sportanlagen in Oberottmarshausen, Neusäß, Schwabmünchen und Bobingen. Die Verbindung zur Kirche wird durch den Arbeitskreis Kirche und Sport durch Sportlerwallfahrten und Bergmessen aufrechterhalten. Greiner bedankte sich hierfür besonders bei seinem Stellvertreter Norbert Graßmeier.

Bei der Neuwahl stellten sich bis auf eine Ausnahme alle Mitglieder des Kreisvorstandes wieder für die nächsten fünf Jahre zur Verfügung und wurden jeweils einstimmig gewählt. Nur die bisherige stellvertretende Kreisvorsitzende Michaela Schuster trat aus persönlichen Gründen nicht mehr an. Für sie wurde die Untermeitingerin Herta Rieder, die schon das Referat Bildung betreut, als Nachfolgerin gewählt.

Bei der von der schriftführenden Beisitzerin Barbara Wengenmeir moderierten Versammlung wurden auch 21 Delegierte zum Bezirkstag im Januar und drei Delegierte zum Verbandstag im Juni 2023 gewählt. Bezirksvorsitzender Bernd Kränzle wies auf dort zu beschließende Satzungsänderungen über den Anteil der Frauen in den Gremien, die Gewichtung der Referate und die Sicherheit der finanziellen Ausstattung hin.

Zum Thema Inklusion und Sport wies Barbara Wengenmeir auf die Weltspiele „Special Olympics“ des Behindertensports im kommenden Jahr in Berlin hin, bei denen Augsburg als Gastgeber des Teams aus Mali ausgewählt wurde. Dieter Greiner will dazu möglichst viele Aktionen der Vereine ermöglichen und bezeichnete die Inklusion von Behinderten in eigenen Disziplinen, aber auch in allgemeinen Sportvereinen als eine wichtige Aufgabe seiner kommenden Amtszeit.

