Faschingsvereine im südlichen Landkreis eröffnen die fünfte Jahreszeit

Die fünfte Jahreszeit beginnt am 11.11. Die Faschingsvereine im südlichen Landkreis hoffen auf die erste traditionelle Saison seit Beginn der Pandemie.

Der Königsbrunner Carneval Club Fantasia (CCK) eröffnet die Saison traditionsgemäß an diesem Freitag um 11.11 Uhr mit der Schlüsselübergabe im Rathaus. "Dann übergibt der Bürgermeister das Zepter an die Prinzenpaare", sagt der Vorsitzende Dieter Schwab. In dieser Saison werde es neben dem erwachsenen Prinzenpaar nur eine "jugendliche Alleinherrscherin" geben. "Die Prinzessin war recht anspruchsvoll, sodass wir keinen geeigneten Prinzen gefunden haben", sagt Schwab.

Auch wenn der Club in den vergangenen Jahren immer ein Erwachsenen- und ein Jugendprinzenpaar aufweisen konnte, liegt eine harte Zeit hinter den Narren. "Während der Pandemie war es natürlich schwierig, die Mitglieder bei der Stange zu halten", sagt der Vorsitzende. Besonders ärgerlich war es für den CCK, als Ende November 2021 die großen Shows doch noch abgesagt werden mussten. Zu diesem Zeitpunkt habe bereits das komplette Programm gestanden, berichtet Schwab.

Königsbrunner Carneval Club widmet sich dem Motto Hawaii

Umso mehr freut sich der Verein auf die diesjährige Saison, in der die Shows unter demselben Motto nachgeholt werden. Unter dem Namen "Hula Ohana" wollen die Karnevalisten aus Königsbrunn eine Reise nach Hawaii auf die Bühne zaubern. Ein besonderer Höhepunkt der Saison wird laut dem Vorsitzenden der große Faschingsball am 4. Februar in der Bobinger Singoldhalle. Insgesamt seien etwa zehn eigene Veranstaltungen geplant. "Bei der Schlüsselübergabe im Rathaus werden wir einen kleinen Ausblick auf die Saison geben", sagt Schwab.

CCK Programm 2023 Das Programm des Königsbrunner Carneval Clubs Fantasia in der Saison 2022/23. Unter dem Namen "Hula Ohana" wollten die Karnevalisten aus Königsbrunn eine Reise nach Hawaii auf die Bühne zaubern. Foto: Cck Fantasia

Laut dem Vorsitzenden übernehmen die Prinzenpaare ein wichtiges Amt: "Sie vertreten in der fünften Jahreszeit unsere Stadt in der ganzen Region." Für das erwachsene Prinzenpaar stehen pro Saison über 40 Auftritte an. Auch bei dem Jugendprinzenpaar und den Showtanzgruppen sind es an die 40 Termine.

"Das Amt als Prinzenpaar kann schon sehr anstrengend sein", sagt Michael Huber, der zweite Präsident der Faschingsgesellschaft Neufnarria in Mittelneufnach. Wie viele Termine für das Prinzenpaar anstehen, hängt laut Huber davon ab, ob es sich um eine kurze oder lange Saison handelt. "Bei einem kurzen Fasching hat das Prinzenpaar von Anfang Januar bis zum Kehraus nur ein oder zwei freie Freitage oder Samstage", sagt der Präsident. Als "Mittelpunkt in der Saison" hebt Huber die Bedeutung des Prinzenpaares hervor. "Alle Augen sind auf sie gerichtet."

In Mittelneufnach kommt das Prinzenpaar von 2021 endlich zum Einsatz

In Mittelneufnach gebe es jedes Jahr ein erwachsenes und "nur, wenn es sich ergibt" ein Mini- oder Jugendprinzenpaar. Heuer wird am 11.11. das erwachsene Prinzenpaar verkündet, das das Amt bereits in der vergangenen, ausgefallenen Saison hätte übernehmen sollen, berichtet Huber. "Wir wollten auch dieses Jahr das Risiko nicht eingehen, ein Kinderpaar zu suchen, weil ja leider niemand absehen kann, wie sich Corona entwickelt", sagt der Karnevalist.

Besonders bei den Kindern sei eine Verschiebung um ein Jahr schwierig, da die Kostüme maßgeschneidert werden. Außerdem sei es, unabhängig vom Alter, um einiges leichter, Prinzessinnen zu finden als Prinzen. Anders als in Königsbrunn werden die Mittelneufnacher Narren die Faschingseröffnung am Freitag nur intern am Abend bei einer Generalversammlung im Wirtshaus feiern.

In Klosterlechfeld gibt es heuer kein Prinzenpaar

Auch beim Klosterlechfelder Faschingsverein Lecharia startet die Saison am Freitag mit einer Generalversammlung. "Dabei wird auch unser neuer Vorstand gewählt", berichtet Präsident Alfred Brecheisen. Wie schnell ein Erwachsenen- und ein Jugendprinzenpaar gefunden ist, schwankt in Klosterlechfeld von Jahr zu Jahr: "Manchmal steht das schon ein Jahr im Voraus fest, manchmal aber auch erst ein paar Tage vor Saisonbeginn." Heuer sei es das erste Mal seit mindestens 18 Jahren, dass es kein Prinzenpaar geben wird. "Das ist natürlich schade", sagt Brecheisen.

Dennoch stehe der Verein momentan "ganz gut da". Der Präsident ist dankbar, dass die Mitgliederzahl seit der Pandemie relativ stabil geblieben ist und sich heuer eine neue Kindergarde unter neuer Leitung formieren konnte. "Dass die Garden während Corona das ganze Jahr trainiert haben, ohne einen Auftritt zu haben, war hart", sagt Brecheisen. Nun stehe für die neu gegründete Kindergarde bei der Generalversammlung der erste Auftritt an.