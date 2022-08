Frau nach Unfall im Auto eingeklemmt

Eine 21-Jährige aus dem südlichen Landkreis wurde bei einem Unfall im Landkreis Fürstenfeldbruck in ihrem Auto eingeklemmt.

Wie die Polizei war die 21-Jährige Pkw-Fahrerin am Freitag auf der Staatsstraße 2054 bei Aich von der Straße abgekommen. Die junge Frau geriet gegen 9 Uhr in einer leichten Linkskurve in das Bankett und verlor beim Zurücklenken die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam von der Straße ab und stieß gegen eine Buschreihe. Dort überschlug sich der Pkw mehrmals und das Fahrzeug kam seitlich zum Liegen.

Die Frau wurde bei dem Unfall eingeklemmt

Die Fahrerin wurde in ihrem Hyundai eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. An ihrem Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. (AZ)