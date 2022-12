Fußballexperten aus der Region würden an Hansi Flick festzuhalten

Plus Deutschland ist bei der WM ausgeschieden, aber trotzdem plädieren die Fußball-Experten in der Region dafür, mit Hansi Flick als Bundestrainer weiter zu machen.

Für Daniel Raffler ist die Sache klar. Der Spielertrainer der Spielvereinigung Lagerlechfeld ist nach wie vor davon überzeugt, dass Hansi Flick trotz des Ausscheidens bei der WM in Katar der richtige Bundestrainer ist: "Er hat weder bei der Aufstellung noch bei den Wechseln so viele Fehler gemacht, dass man sich von ihm trennen sollte. Da sehe ich die Verantwortung eher bei der Mannschaft." Hinzu kommt nach Ansicht von Daniel Raffler, dass Flick erst seit August 2021 im Amt ist: "Da muss man ihm schon ein bisschen Zeit geben, zumal diese Weltmeisterschaft mit der kurzen Vorbereitungszeit und dem besonderen Termin sehr speziell war."