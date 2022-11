Selbstgebastelte Heizungen machen der Feuerwehr zu schaffen

Plus Bastelanleitungen für selbstgebaute Heizungen kursieren im Internet. Ein Feuerwehrkommandant warnt eindringlich und berichtet von Einsätzen.

Heizen, wenn der Strom ausfällt – geht das? Und wenn ja, wie? Im Internet kursieren auf verschiedensten Kanälen Tipps, wie man im Fall der Fälle seine Wohnung warm halten kann. Von Gas- über Petroleumheizungen bis hin zu sogenannten Teelichtheizungen wird eine bunte Palette vorgeschlagen. Dazu gibt es noch eine Vielfalt von Bastelanleitungen, wie man selbst eine Notfallheizung bauen kann. Es gibt sogar Anleitungen, um eine hausinterne Heizung auf Notfallbetrieb umzubauen.