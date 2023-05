Unbekannte stehlen teure Fahrräder

Mehrere wertvolle Fahrräder werden in Schwabmünchen und Graben gestohlen.

In Schwabmünchen stahlen am Sonntag Unbekannte in der Zeit von 0 bis 7 Uhr drei versperrte Fahrräder in der Bahnhofstraße (auf Höhe der einstelligen Hausnummern). Dabei handelt es sich um zwei Mountainbikes der Marken Focus (scharz-rot) und Cube (blau-orange) sowie ein blau-schwarzes Pedelec der Marke Simplon. Insgesamt hatten die Räder einen Wert von über 5000 Euro.

Aus einem Garten in der Jahnstraße in Graben wurde zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, ein blaues Herren-Pedelec der Marke Giant mit einem Wert von 2000 Euro gestohlen. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)